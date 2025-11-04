Atelier Communication numérique et initiation à Canva Le Bocal de La Ruelle – Coworking Ségur-le-Château

Atelier Communication numérique et initiation à Canva Mardi 4 novembre, 18h00 Le Bocal de La Ruelle – Coworking Corrèze

Sur inscription

Lors de cette formation, venez découvrir un super outil pour réaliser vos supports de communication ! Vous êtes dans une association ? Vous souhaitez organiser un événement ? N’hesitez pas à venir découvrir cet outil numérique qui facilitera grandement votre communication !

Ordinateur indispensable !

Le Bocal de La Ruelle – Coworking 7 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « vieassociative@fal19.fr »}] Espace de co-working Tarifs disponibles sur place.

Venez découvrir Canva, un super outil de conception graphique ! Formation organisée avec la Ligue de l’enseignement de la Corrèze.