Atelier Communication visuelle avec Canva Tourcoing

Atelier Communication visuelle avec Canva

59 rue de l’union Tourcoing Nord

Début : 2026-02-12 14:00:00

fin : 2026-02-12 16:30:00

Vous débutez sur Canva et vous souhaitez créer des visuels propres, cohérents et efficaces pour votre projet ? Cet atelier est fait pour vous.

Canva est un outil gratuit en ligne, accessible depuis un navigateur, qui permet de réaliser facilement des mises en page et des supports de communication, même sans compétences en graphisme. L’atelier est conçu pour un public débutant et alterne apports simples et mise en pratique.

### **Objectifs**

* Prendre en main Canva et comprendre son fonctionnement

* Apprendre les bases d’un visuel efficace lisibilité, hiérarchie, équilibre

* Créer des supports adaptés à vos besoins, rapidement et proprement

* Repartir avec une méthode simple pour produire plus vite et mieux

### **Au programme**

* Découverte de l’interface et des fonctionnalités essentielles

* Utiliser et adapter des modèles prêts à l’emploi

* Travailler une mise en page simple post réseaux sociaux, affiche, flyer, présentation

* Choisir des typographies et des couleurs cohérentes

* Intégrer textes et images sans surcharger

* Exporter vos créations dans les bons formats (web, impression)

### **Public**

* Porteurs de projet, entrepreneurs, associations, étudiants

* Toute personne souhaitant améliorer sa communication visuelle

* Niveau débutant sur Canva

### **À prévoir**

* Un ordinateur portable est fortement conseillé pour suivre l’atelier et pratiquer en direct

* Si possible, venir avec un compte Canva déjà créé

59 rue de l’union Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 21 60 10 infoMEL-entreprendre@lillemetropole.fr

English :

Are you new to Canva and want to create clean, consistent and effective visuals for your project? This workshop is for you.

Canva is a free online tool, accessible from any browser, that makes it easy to create layouts and communication media, even without graphic design skills. The workshop is designed for beginners and alternates simple instruction with hands-on practice.

### **Objectives**

* Get to grips with Canva and understand how it works

* Learn the basics of effective visual design: legibility, hierarchy, balance

* Create media adapted to your needs, quickly and cleanly

* Leave with a simple method to produce faster and better

### On the program

* Discover the interface and essential functions

* Use and adapt ready-to-use templates

* Work on a simple layout: social networking post, poster, flyer, presentation

* Choose consistent typography and colors

* Integrate text and images without overloading

* Export your creations in the right formats (web, print)

### **Public**

* Project owners, entrepreneurs, associations, students

* Anyone wishing to improve their visual communication

* Beginner level on Canva

**To be expected**

* A laptop is strongly recommended to follow the workshop and practice live

* If possible, come with a Canva account already created

