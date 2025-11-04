Atelier Communiquer sans paniquer Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Atelier Communiquer sans paniquer

Café Cantine 3 rue de la convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Atelier pour améliorer la qualité de communication entre soi et les autres, connaître mes limites et les exprimer, permettre à l’autre d’en faire de même.

Café Cantine 3 rue de la convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Atelier Communiquer sans paniquer

Workshop to improve the quality of communication between self and others, to know my limits and express them, to enable others to do the same.

German : Atelier Communiquer sans paniquer

Workshop, um die Qualität der Kommunikation zwischen sich selbst und anderen zu verbessern, meine Grenzen zu kennen und sie auszudrücken und es dem anderen zu ermöglichen, dasselbe zu tun.

Italiano :

Workshop per migliorare la qualità della comunicazione tra voi e gli altri, scoprire i vostri limiti ed esprimerli, e permettere agli altri di fare lo stesso.

Espanol : Atelier Communiquer sans paniquer

Taller para mejorar la calidad de la comunicación entre uno mismo y los demás, descubrir sus límites y expresarlos, y permitir que los demás hagan lo mismo.

