Atelier Compagnie Atipik Chaumont Porcien Place de la mairie Chaumont-Porcien

Venez créer des histoires originales le mercredi 15 octobre de 14h30 à 16h30. La Compagnie Atipik vous propose un atelier mêlant théâtre d’ombres et livres objets. Dès 4 ans | Réservation par mail Rendez-vous à la bibliothèque de Chaumont-Porcien
English :
Come and create original stories on Wednesday October 15 from 2:30 to 4:30 pm. Compagnie Atipik offers a workshop combining shadow theater and object books. Ages 4 and up | Mail reservation Meeting point at Chaumont-Porcien library
German :
Erfinden Sie am Mittwoch, den 15. Oktober von 14:30 bis 16:30 Uhr originelle Geschichten. Die Compagnie Atipik bietet Ihnen einen Workshop an, der Schattentheater und Buchobjekte miteinander verbindet. Ab 4 Jahren | Reservierung per E-Mail Treffpunkt in der Bibliothek von Chaumont-Porcien
Italiano :
Venite a creare storie originali mercoledì 15 ottobre dalle 14.30 alle 16.30. La Compagnie Atipik propone un laboratorio che combina il teatro delle ombre e gli oggetti del libro. Per bambini dai 4 anni in su | Prenotazione via e-mail Appuntamento alla biblioteca Chaumont-Porcien
Espanol :
Venga a crear historias originales el miércoles 15 de octubre de 14.30 a 16.30 h. La Compagnie Atipik propone un taller que combina teatro de sombras y libros-objeto. Para niños a partir de 4 años | Reserva por correo electrónico Cita en la biblioteca de Chaumont-Porcien
