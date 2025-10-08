Atelier Compagnie Atipik Vendresse Médiathèque de Vendresse Vendresse

Médiathèque de Vendresse 1 rue de la gare Vendresse Ardennes

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Venez créer des histoires originales le mercredi 8 octobre de 14h à 16h. La Compagnie Atipik vous propose un atelier mêlant théâtre d’ombres et livres objets. Dès 4 ans | Réservation par mail Rendez-vous à la médiathèque de Vendresse.

Médiathèque de Vendresse 1 rue de la gare Vendresse 08160 Ardennes Grand Est +33 6 43 80 52 40 bibliothequedevendresse@gmail.com

English :

Come and create original stories on Wednesday, October 8 from 2 to 4 pm. Compagnie Atipik offers a workshop combining shadow theater and book objects. Ages 4 and up | Mail reservation Meeting point at the Vendresse media library.

German :

Kreieren Sie am Mittwoch, den 8. Oktober von 14:00 bis 16:00 Uhr originelle Geschichten. Die Compagnie Atipik bietet Ihnen einen Workshop an, der Schattentheater und Buchobjekte miteinander verbindet. Ab 4 Jahren | Reservierung per E-Mail Treffpunkt in der Mediathek von Vendresse.

Italiano :

Mercoledì 8 ottobre, dalle 14.00 alle 16.00, venite a creare storie originali. La Compagnie Atipik propone un laboratorio che combina il teatro delle ombre e gli oggetti del libro. Per i bambini dai 4 anni in su. Prenotazione via e-mail.

Espanol :

Venga a crear historias originales el miércoles 8 de octubre de 14:00 a 16:00 horas. La Compagnie Atipik propone un taller que combina teatro de sombras y libros-objeto. Para niños a partir de 4 años. Reserva por correo electrónico.

