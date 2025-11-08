Atelier Compléter un dossier de demande à la MPDH avec Nathalie Mazeau et Dominique Serraille Médiathèque Les trésors de tolente Plouguerneau

Médiathèque Les trésors de tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2025-11-08 10:30:00

Comment remplir un dossier MDPH ? Présentation et utilisation du site internet. Proposition de permanences sur RDV individuels et présentations collectives. .

