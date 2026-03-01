Atelier complicité avec Manufactory Manufactory Le Havre
Atelier complicité avec Manufactory Manufactory Le Havre mercredi 25 mars 2026.
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-25 10:00:00
fin : 2026-03-25 11:30:00
2026-03-25
Un moment créatif à partager en famille autour du thème des animaux marins ! Lors de cet atelier proposé par Manufactory, petits et grands réalisent le portrait coloré de leur animal marin préféré, entre imagination, découverte et plaisir de créer ensemble.
Pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un adulte
Durée 1h30
Réservation obligatoire, nombre de place limité .
Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr
