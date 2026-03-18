Atelier complicité avec Manufactory Manufactory Le Havre

Atelier complicité avec Manufactory

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-08 11:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Laissez libre cours à votre imagination lors d’un atelier créatif autour de la carte et du lapin proposé par Manufactory.

Pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un adulte

Durée 1h30

Réservation obligatoire, nombre de place limité .

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr

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English : Atelier complicité avec Manufactory

L’événement Atelier complicité avec Manufactory Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie