Atelier Compose ta tisane Herbignac
Atelier Compose ta tisane Herbignac dimanche 19 octobre 2025.
Atelier Compose ta tisane
Château de Ranrouët 15 rue Guy de Rochefort Herbignac Loire-Atlantique
Début : 2025-10-19 16:30:00
fin : 2025-10-19 18:30:00
2025-10-19
Réalisez votre tisane personnalisée avec Frédérique « Les petites herbes de Landieul ».
Apprenez à reconnaître les plantes et leurs vertus et concoctez la tisane qui vous convient ! .
Château de Ranrouët 15 rue Guy de Rochefort Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr
