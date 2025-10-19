Atelier Compose ta tisane Herbignac

Atelier Compose ta tisane Herbignac dimanche 19 octobre 2025.

Atelier Compose ta tisane

Château de Ranrouët 15 rue Guy de Rochefort Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-19 16:30:00

fin : 2025-10-19 18:30:00

Date(s) :

2025-10-19

Réalisez votre tisane personnalisée avec Frédérique « Les petites herbes de Landieul ».

Apprenez à reconnaître les plantes et leurs vertus et concoctez la tisane qui vous convient ! .

Château de Ranrouët 15 rue Guy de Rochefort Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

