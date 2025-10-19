Atelier Compose ta tisane Saveurs d’octobre Château de Ranrouët Herbignac

Château de Ranrouët 15 rue Guy de Rochefort Herbignac Loire-Atlantique

Début : 2025-10-19 16:30:00

fin : 2025-10-19 18:30:00

2025-10-19

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, le château de Ranrouët vous propose un atelier « Compose ta tisane ».

Atelier « Compose ta tisane »

Réalisez votre tisane personnalisée avec Frédérique « Les petites herbes de Landieul ».

Apprenez à reconnaître les plantes et leurs vertus et concoctez la tisane qui vous convient !

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme. Réservation auprès du Château de Ranrouët

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

Château de Ranrouët 15 rue Guy de Rochefort Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

