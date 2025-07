Atelier composer avec des végétaux et imprimer en sérigraphie Café d’Anaïs Nîmes

Gratuit – Sur inscription / Nombre limité de places. Si cela est possible : apportez des rameaux de feuilles, graminées, fleurs… ; favorisez la diversité dans les formes et préférez les petits éléments. Prévoir une bouteille d’eau.

Début : 2025-07-15T14:00:00 – 2025-07-15T17:00:00

Fin : 2025-07-15T14:00:00 – 2025-07-15T17:00:00

Un atelier ludique associant la recherche de compositions avec des végétaux et la découverte de la sérigraphie. Cet atelier est en deux parties, il sera suivi d’une autre séance le 29 juillet avec la création d’encres à partir de végétaux qui seront utilisées pour imprimer les compositions réalisées.

Composer avec des végétaux (rameaux de feuilles, graminées, fleurs…).

Dans un premier temps, présentation des différentes étapes de la sérigraphie et préparation des cadres.

Ensuite nous définirons une idée générale, un axe pour chaque composition. Nous ferons des choix dans la diversité de formes et de longueurs de feuilles, tiges, rameaux, fleurs à notre disposition pour composer, agencer suivant les pistes choisies.

Insolation des cadres de sérigraphie avec les composition de végétaux.

L’impression s’effectuera sur la deuxième séance.

Un atelier dans le cadre d’un été culturel en partenariat avec le café d’Anaïs.

Café d’Anaïs 15 rue Nationale 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « atelier.etant.donne@gmail.com »}] [{« link »: « https://cafe.reseauanais.fr/ »}]

© Pierrette Gaudiat