Atelier : Composer avec des végétaux Tiers lieu de la Maison de Santé Protestante Nîmes

Atelier : Composer avec des végétaux Mercredi 16 juillet, 14h00 Tiers lieu de la Maison de Santé Protestante Gard

Gratuit / sur inscription / Nombre limité de places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-16T14:00:00 – 2025-07-16T16:00:00

Fin : 2025-07-16T14:00:00 – 2025-07-16T16:00:00

Cet atelier fait partie d’une série d’ateliers intitulée « Art, Sciences et Nature »qui ont lieu les mercredis entre le 9 juillet et le 6 août à la Maison de Santé Protestante.

Un atelier ludique sur la composition avec des végétaux (rameaux de feuilles, graminées, fleurs…).

Nous définirons une idée générale, un axe pour chaque composition. Nous fairons des choix dans la diversité de formes et de longueurs de feuilles, tiges, rameaux, fleurs à notre disposition pour composer, agencer suivant les pistes choisies.

Le transfert sur les cadres de sérigraphie des compositions sera expliqué ; les cadres seront insolés à l’atelier Étant Donné – un rendez-vous sera proposé à ceux qui souhaitent assister à la préparation des cadres.

Un atelier en partenariat avec la Maison de Santé Protestante

Tiers lieu de la Maison de Santé Protestante 3 avenue Franklin Roosevelt 30000 Nîmes Nîmes 30000 La Placette Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « atelier.etant.donne@gmail.com »}] [{« link »: « https://msp-nimes.fr/institution/tiers-lieux/ »}]

© Étant Donné pour l’émulation artistique