Atelier Composer des motifs avec l’artiste Marina Vandra Rue de l’Homme de Bois Honfleur
Atelier Composer des motifs avec l’artiste Marina Vandra Rue de l’Homme de Bois Honfleur dimanche 29 mars 2026.
Atelier Composer des motifs avec l’artiste Marina Vandra
Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Atelier Composer des motifs à partir des couleurs et des formes de la ville de Honfleur avec l’artiste Marina Vandra
Atelier Composer des motifs à partir des couleurs et des formes de la ville de Honfleur avec l’artiste Marina Vandra
Dans le cadre du finissage de l’exposition Ancrer la brume , participez à un atelier avec l’artiste Marina Vandra
29 mars 15h
5€
Pour tout public
Musée Eugène-Boudin
Cette exposition constitue la restitution de la résidence menée en 2025 à la Lieutenance par les artistes Delfine Guy et Marina Vandra.
29 mars : finissage avec visite commentée et ateliers aux côtés des artistes .
Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00 musees@ville-honfleur.fr
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English : Atelier Composer des motifs avec l’artiste Marina Vandra
Workshop Composing motifs from the colours and shapes of Honfleur with artist Marina Vandra
L’événement Atelier Composer des motifs avec l’artiste Marina Vandra Honfleur a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Honfleur-Beuzeville
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