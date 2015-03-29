Atelier Composer des motifs avec l’artiste Marina Vandra Rue de l’Homme de Bois Honfleur

Atelier Composer des motifs avec l’artiste Marina Vandra

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Atelier Composer des motifs à partir des couleurs et des formes de la ville de Honfleur avec l’artiste Marina Vandra

Atelier Composer des motifs à partir des couleurs et des formes de la ville de Honfleur avec l’artiste Marina Vandra

Dans le cadre du finissage de l’exposition Ancrer la brume , participez à un atelier avec l’artiste Marina Vandra

29 mars 15h

5€

Pour tout public

Musée Eugène-Boudin

Cette exposition constitue la restitution de la résidence menée en 2025 à la Lieutenance par les artistes Delfine Guy et Marina Vandra.

29 mars : finissage avec visite commentée et ateliers aux côtés des artistes .

Rue de l’Homme de Bois Musée Eugène Boudin Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 54 00 musees@ville-honfleur.fr

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English : Atelier Composer des motifs avec l’artiste Marina Vandra

Workshop Composing motifs from the colours and shapes of Honfleur with artist Marina Vandra

L’événement Atelier Composer des motifs avec l’artiste Marina Vandra Honfleur a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Honfleur-Beuzeville