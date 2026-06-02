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Atelier Composer sa page de carnet de voyage Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Atelier Composer sa page de carnet de voyage Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer vendredi 24 juillet 2026.

Lieu
Salle Anne Follezou
Adresse
Route de Brigneau
Ville
29350 Moëlan-sur-Mer
Département
Finistère
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Moëlan-sur-Mer

Atelier Composer sa page de carnet de voyage

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24 16:30:00

Date(s) :
2026-07-24

Avec Rachel Pandolfino-Blaise
Vous souhaitez créer une page de carnet de voyage mêlant dessins, textes et observations, mais vous ne savez pas comment organiser l’ensemble ?
Cet atelier vous permettra de découvrir comment construire une page harmonieuse, relier entre eux les différents éléments qui la composent et intégrer l’écriture comme un véritable élément graphique. Vous explorerez différentes pistes pour mettre en valeur vos croquis et donner davantage de cohérence à vos pages.
Un atelier pratique pour enrichir vos carnets et développer votre propre mise en page.   .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Atelier Composer sa page de carnet de voyage Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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