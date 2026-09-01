Atelier | Composer un paysage Brine – Boutique Galerie Eymet

Informations pratiques

Eymet

Atelier | Composer un paysage

Brine – Boutique Galerie 17 Rue de l’Engin Eymet Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:00:00

fin : 2026-09-23 17:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Découvrez comment construire un paysage à l’aquarelle, étape par étape, en travaillant son équilibre, ses profondeurs et son atmosphère, sans chercher à reproduire parfaitement une image.

Nous observerons la composition d’un paysage : premier plan, plans intermédiaires, arrière-plan, formes, lumières et variations de couleurs. L’aquarelle permettra d’explorer transparences, superpositions, mélanges et différentes façons de suggérer ciel, végétation et reliefs. Quelques touches de pastel Neocolor apporteront matière, contraste et spontanéité.

L’objectif est de trouver une interprétation personnelle du paysage, en laissant une place au geste et aux accidents de la matière.

Aucun niveau n’est requis. Tout le matériel est fourni.

Vous repartirez avec votre création et de nouvelles pistes pour poursuivre l’aquarelle chez vous.

Une pause thé, café et petits gâteaux est prévue. .

Brine – Boutique Galerie 17 Rue de l’Engin Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@brine.studio

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English : Atelier | Composer un paysage

L’événement Atelier | Composer un paysage Eymet a été mis à jour le 2026-09-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides