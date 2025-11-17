Atelier Composite Afpa – Pôle Composite Pessac

Atelier Composite Lundi 17 novembre, 09h00 Afpa – Pôle Composite Gironde

Début : 2025-11-17T09:00:00+01:00 – 2025-11-17T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-17T09:00:00+01:00 – 2025-11-17T11:30:00+01:00

Organisée dans le cadre de la semaine de l’industrie en Gironde pilotée par l’AFPA Bordeaux Bègles, visite d’un plateau technique pour faire découvrir l’industrie, ses métiers, ses formations, le quotidien et le process de fabrication d’un produit.

Initiation à la fabrication d’une pièce composite haute performance

Afpa – Pôle Composite 15 rue Jean Perrin 33600 PESSAC Pessac 33600 France

Atelier Composite Composite Stratifieur