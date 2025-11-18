Atelier Composite Afpa – Pôle Composite Pessac

Atelier Composite Afpa – Pôle Composite Pessac mardi 18 novembre 2025.

Atelier Composite Mardi 18 novembre, 13h30 Afpa – Pôle Composite Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T13:30:00+01:00 – 2025-11-18T16:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T13:30:00+01:00 – 2025-11-18T16:00:00+01:00

Organisée dans le cadre de la semaine de l’industrie en Gironde pilotée par l’AFPA Bordeaux Bègles, visite d’un plateau technique pour faire découvrir l’industrie, ses métiers, ses formations, le quotidien et le process de fabrication d’un produit.

Initiation à la fabrication d’une pièce via le procédé de stratification

Afpa – Pôle Composite 15 rue Jean Perrin 33600 PESSAC Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « MC_Centre_Begles@afpa.fr »}]

Atelier Composite Composite Stratifieur