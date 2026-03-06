Atelier Composition fleurie Boutique SYMBIOSE Rochechouart

Atelier Composition fleurie

Atelier Composition fleurie Boutique SYMBIOSE Rochechouart samedi 14 mars 2026.

Atelier Composition fleurie

Boutique SYMBIOSE 18 Rue du Docteur Charles Poitevin Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14

Date(s) :
2026-03-14

L’ambiance Le renouveau et la fraîcheur s’invitent à votre table.
Célébrez l’arrivée des beaux jours avec Symbiose à Rochechouart ! Cet atelier vous invite à manipuler les premières fleurs de saison pour une composition printanière vibrante. Couleurs éclatantes et parfums subtils seront au rendez-vous pour éveiller vos sens. Un moment convivial pour apprendre à composer avec la nature qui s’éveille.   .

Boutique SYMBIOSE 18 Rue du Docteur Charles Poitevin Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 87 88 47  contact@artisans-symbiose.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Composition fleurie

L’événement Atelier Composition fleurie Rochechouart a été mis à jour le 2026-03-04 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin

Prochains événements à Rochechouart