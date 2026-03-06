Atelier Composition fleurie Boutique SYMBIOSE Rochechouart
Atelier Composition fleurie Boutique SYMBIOSE Rochechouart samedi 14 mars 2026.
Atelier Composition fleurie
Boutique SYMBIOSE 18 Rue du Docteur Charles Poitevin Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
L’ambiance Le renouveau et la fraîcheur s’invitent à votre table.
Célébrez l’arrivée des beaux jours avec Symbiose à Rochechouart ! Cet atelier vous invite à manipuler les premières fleurs de saison pour une composition printanière vibrante. Couleurs éclatantes et parfums subtils seront au rendez-vous pour éveiller vos sens. Un moment convivial pour apprendre à composer avec la nature qui s’éveille. .
Boutique SYMBIOSE 18 Rue du Docteur Charles Poitevin Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 87 88 47 contact@artisans-symbiose.fr
