Atelier Composition fleurie Boutique SYMBIOSE Rochechouart

Atelier Composition fleurie

Boutique SYMBIOSE 18 Rue du Docteur Charles Poitevin Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-14

2026-03-14

L’ambiance Le renouveau et la fraîcheur s’invitent à votre table.

Célébrez l’arrivée des beaux jours avec Symbiose à Rochechouart ! Cet atelier vous invite à manipuler les premières fleurs de saison pour une composition printanière vibrante. Couleurs éclatantes et parfums subtils seront au rendez-vous pour éveiller vos sens. Un moment convivial pour apprendre à composer avec la nature qui s’éveille. .

Boutique SYMBIOSE 18 Rue du Docteur Charles Poitevin Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 87 88 47 contact@artisans-symbiose.fr

English : Atelier Composition fleurie

