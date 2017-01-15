Atelier Composition lait maternel Maison de la Conversation Paris

Venez découvrir avec les œuvres et outils de médiation scientifique de l’artiste Krissima Poba : Le lait maternel.

À travers la lecture de la composition pour 100g, la liste des vitamines contenues, celles des acides gras et surtout la composition des protéines présentes dans le lait maternel.

Vous pourrez dresser un tableau complet de cet aliment si peu connu et pourtant si essentiel à nos vies. En effet la composition du lait maternel est essentielle dans la compréhension de l’alimentation du nouveau né puisque les laits infantiles sont basés sur celle-ci.

Avec cet atelier vous repartirez avec des sources et différentes grilles de lectures.

Date

Samedi 21 mars 2026

Horaires

15h à 17h

Tarif

Gratuit

Animation / Organisation

Krissima Poba

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

