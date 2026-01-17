Atelier Compositions végétales Médiathèque Co-libris Domérat
Atelier Compositions végétales
Médiathèque Co-libris 14 Rue Marcel Cachin Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:00:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Réalisez votre propre composition végétale en compagnie des Serres Municipales.
Médiathèque Co-libris 14 Rue Marcel Cachin Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
English :
Create your own plant composition with the Municipal Greenhouses.
