Atelier Compositions végétales Médiathèque Co-libris Domérat

Atelier Compositions végétales Médiathèque Co-libris Domérat mercredi 8 avril 2026.

Atelier Compositions végétales

Médiathèque Co-libris 14 Rue Marcel Cachin Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 14:00:00
fin : 2026-04-08

Date(s) :
2026-04-08

Réalisez votre propre composition végétale en compagnie des Serres Municipales.
  .

Médiathèque Co-libris 14 Rue Marcel Cachin Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00  co-libris@domerat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Create your own plant composition with the Municipal Greenhouses.

L’événement Atelier Compositions végétales Domérat a été mis à jour le 2026-01-17 par Montluçon Tourisme