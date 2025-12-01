Atelier compositions végétales pour les fêtes Artisan Gribouilleur Sainte-Suzanne-et-Chammes

Atelier compositions végétales pour les fêtes

Atelier (re)création pour tous âges !

Novices et initiés, venez partager un moment convivial et créez votre élégante composition végétale pour accompagner la fin de l’année et débuter la nouvelle.

Vous repartirez avec une composition évolutive et son contenant réutilisable.

Tous les végétaux sont issus de la flore Mayennaise.

De l’art de la cueillette à l’art floral, nous partagerons les clefs pour réitérer l’expérience en autonomie.

Avec Julie Pinçon (Benedicta)

Tarif unique: 22€, inscription obligatoire. .

Artisan Gribouilleur 50 Route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 99 43 75 88 benedicta@etik.com

English :

(Re)creation workshop for all ages!

German :

(Re)creation-Workshop für alle Altersgruppen!

Italiano :

Un laboratorio di (ri)creazione per tutte le età!

Espanol :

Un taller de (re)creación para todas las edades

