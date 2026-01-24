Atelier Compost biodynamique et Compost de Bouse selon Maria Thun Jardins de Ty Glaz Plonéour-Lanvern

Atelier Compost biodynamique et Compost de Bouse selon Maria Thun

Jardins de Ty Glaz 6 Lieu-dit Kerhuel Plonéour-Lanvern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Découvrir l’approche biodynamique du compost et du compostage en tas. Présentation des préparations spécifiques. Dynamisation d’un tas de compost. Brassage, partage et épandage d’un Compost de Bouse selon Maria Thun (CBMT).

Atelier de deux heures.

Participation libre et consciente, troc possible, montant indicatif 20 euros

Inscription nécessaire scmh.biodynamie@mailo.com ou 06.84.15.61.97 .

Jardins de Ty Glaz 6 Lieu-dit Kerhuel Plonéour-Lanvern 29720 Finistère Bretagne +33 6 84 15 61 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Compost biodynamique et Compost de Bouse selon Maria Thun

L’événement Atelier Compost biodynamique et Compost de Bouse selon Maria Thun Plonéour-Lanvern a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Destination Pays Bigouden