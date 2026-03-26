Atelier Compost et fabrication de bombes à graines Ludo bibliothèque Ondres Ondres

Atelier Compost et fabrication de bombes à graines

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

À travers des jeux, des découvertes et des manipulations, explore le monde vivant du compost et comprends comment nos déchets de cuisine peuvent devenir une ressource précieuse pour la terre puis fabrique toi-même des bombes à graines à emporter chez toi pour faire pousser des fleurs sauvages autour de toi et favoriser la biodiversité.

Par l’Association Les Carrioles vertes.

Parents/enfants à partir de 6 ans.

RDV de 10h à 12h. .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

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English : Atelier Compost et fabrication de bombes à graines

L’événement Atelier Compost et fabrication de bombes à graines Ondres a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Seignanx