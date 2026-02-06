ATELIER COMPOST & SOLS

ROUTE DE SAINT-CÉZERT (SERVICE TECHNIQUE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES) Grenade Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Découvrez comment mieux connaître votre sol, afin d’utiliser efficacement votre compost et améliorer la santé des plantes de votre potager !

Un atelier pour jardiniers amateurs curieux d’explorer de nouveaux aspects du jardinage, entre réduction des déchets et découverte des sols.

Découvrez les autres ateliers zéro déchet proposés par la Communauté de Communes des Hauts Tolosans, en partenariat avec Decoset (Syndicat de traitement des déchets du nord de la Haute-Garonne). .

ROUTE DE SAINT-CÉZERT (SERVICE TECHNIQUE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES) Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 85 55 communication@hautstolosans.fr

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English :

Find out how to get to know your soil better, so you can use your compost efficiently and improve the health of your vegetable garden plants!

L’événement ATELIER COMPOST & SOLS Grenade a été mis à jour le 2026-02-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE