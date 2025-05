Atelier compostage de haute qualité au Grand Jardin – Rue Jean Nicot Bergerac, 17 mai 2025 09:00, Bergerac.

Dordogne

Début : 2025-05-17 09:00:00

fin : 2025-05-17 12:30:00

2025-05-17

Dans le cadre des animations du Grand Jardin, un atelier compostage de haute qualité est proposé à toutes les personnes intéressées par le jardinage durable, le sol vivant et les techniques de compostage avancé.

Ouvert à tous, et en particulier aux membres d’EBC24, de Question de culture, aux jardiniers actuels et futurs de la Brunetière et aux curieux du compostage.

L’atelier sera animé par Les Compagnons du Sol, qui vous feront découvrir les secrets d’un compost vivant et riche en micro-organismes bénéfiques. .

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

