Atelier Compostage De la poubelle au potager, à vous de jouer ! Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer mercredi 4 février 2026.
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque Moëlan-sur-Mer Finistère
Début : 2026-02-04 11:00:00
fin : 2026-02-04 12:00:00
2026-02-04
Comment avoir un bon compost ? Quelles consignes de tri ? Comment le récolter ? Comment composter quand on habite en appartement ou en maison sans jardin ?
Initiation et échanges en présence d’une maître-composteure.
Proposé par Quimperlé Communauté. .
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
