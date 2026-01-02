Atelier Compostage De la poubelle au potager, à vous de jouer ! Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Atelier Compostage De la poubelle au potager, à vous de jouer !

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2026-02-04 11:00:00

fin : 2026-02-04 12:00:00

2026-02-04

Comment avoir un bon compost ? Quelles consignes de tri ? Comment le récolter ? Comment composter quand on habite en appartement ou en maison sans jardin ?

Initiation et échanges en présence d’une maître-composteure.

Proposé par Quimperlé Communauté. .

