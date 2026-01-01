Atelier Compostage De la poubelle au potager, à vous de jouer ! Médiathèque Quimperlé

Atelier Compostage De la poubelle au potager, à vous de jouer !

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Début : 2026-01-14 15:00:00

fin : 2026-01-14 16:00:00

2026-01-14

Comment avoir un bon compost ? Quelles consignes de tri ? Comment le récolter ? Comment composter quand on habite en appartement ou en maison sans jardin ?

Initiation et échanges en présence d’une maître-composteure.

Proposé par Quimperlé Communauté. .

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

