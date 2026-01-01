Atelier Compostage De la poubelle au potager, à vous de jouer ! Médiathèque Quimperlé
Atelier Compostage De la poubelle au potager, à vous de jouer !
Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère
Début : 2026-01-14 15:00:00
fin : 2026-01-14 16:00:00
2026-01-14
Comment avoir un bon compost ? Quelles consignes de tri ? Comment le récolter ? Comment composter quand on habite en appartement ou en maison sans jardin ?
Initiation et échanges en présence d’une maître-composteure.
Proposé par Quimperlé Communauté. .
