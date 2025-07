Atelier compostage ouvert à tous Château-Renard

mercredi 16 juillet 2025.

Atelier compostage ouvert à tous

Rue Aristide Briand Château-Renard Loiret

Gratuit

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-16 16:00:00

2025-07-16

Participez à un atelier compostage dans les

jardins de la Maison du Manège !

ATELIER COMPOSTAGE OUVERT À TOUS

Participez à un atelier compostage dans les

jardins de la Maison du Manège, avec Karine

Quirie et Doussouba Diakhate ! .

+33 6 64 82 40 69

English :

Take part in a composting workshop in the gardens

maison du Manège gardens!

German :

Nehmen Sie an einem Kompostierungs-Workshop in den

gärten des Maison du Manège!

Italiano :

Partecipate a un laboratorio di compostaggio nei giardini della

giardini della Maison du Manège!

Espanol :

Participe en un taller de compostaje en los

¡jardines de la Maison du Manège!

L’événement Atelier compostage ouvert à tous Château-Renard a été mis à jour le 2025-07-08 par OT 3CBO