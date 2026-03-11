Atelier Composter comme Guillaume Ferme culturelle du Bessin Creully sur Seulles

Atelier Composter comme Guillaume

Ferme culturelle du Bessin 39 Lieu-dit Varambert Creully sur Seulles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:30:00

fin : 2026-04-10 19:30:00

Date(s) :

2026-04-10

En 1066, chaque normand aurait prêté serment devant Guillaume j’installerai un composteur dans mon jardin . Composter serait donc vieux comme le monde ? Vous aussi, menez l’enquête et découvrez les règles d’or du compostage lors de cet Escape Game sur fond de réécriture historique et joyeuse.

Une fresque jumelle de la Tapisserie de Bayeux a été découverte par les achéologues. En 1066, chaque normand aurait prêté serment devant Guillaume j’installerai un composteur dans mon jardin . Composter serait donc vieux comme le monde ? Vous aussi, menez l’enquête et découvrez les règles d’or du compostage lors de cet Escape Game sur fond de réécriture historique, joyeuse et assumée.

Dès 8 ans. Réservation conseillée. .

Ferme culturelle du Bessin 39 Lieu-dit Varambert Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie

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English : Atelier Composter comme Guillaume

In 1066, every Norman is said to have sworn before William: I will install a composter in my garden . So composting is as old as the hills? You too can investigate and discover the golden rules of composting in this Escape Game set against a backdrop of historical rewriting.

L’événement Atelier Composter comme Guillaume Creully sur Seulles a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Gold Beach