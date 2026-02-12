Atelier Compote de Pommes & conservation maison Vieille-Église

Atelier Compote de Pommes & conservation maison

800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église Pas-de-Calais

Le comité autonomie alimentaire lance son premier atelier sur la compote de pommes & la conservation maison

Au programme

– préparation d’une compote maison en collectif avec des pommes de chez Natur’Pom

– apprentissage de la technique de stérilisation de Marie-Madeleine

– je repars avec ma réalisation chez moi !

Atelier gratuit et ouvert à tous

Sur inscription auprès d’Alicia au 06 34 66 09 05 .

800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 34 08 42 contact@angesgardins.fr

