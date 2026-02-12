Atelier Compote de Pommes & conservation maison Vieille-Église
Atelier Compote de Pommes & conservation maison Vieille-Église vendredi 20 février 2026.
Atelier Compote de Pommes & conservation maison
800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Le comité autonomie alimentaire lance son premier atelier sur la compote de pommes & la conservation maison
Au programme
– préparation d’une compote maison en collectif avec des pommes de chez Natur’Pom
– apprentissage de la technique de stérilisation de Marie-Madeleine
– je repars avec ma réalisation chez moi !
Atelier gratuit et ouvert à tous
Sur inscription auprès d’Alicia au 06 34 66 09 05 .
800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 34 08 42 contact@angesgardins.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Compote de Pommes & conservation maison Vieille-Église a été mis à jour le 2026-02-11 par CPETI Région Audruicq