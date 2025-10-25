ATELIER « COMPRENDRE & ENRICHIR SA TERRE » Grenade

ATELIER « COMPRENDRE & ENRICHIR SA TERRE » Grenade samedi 25 octobre 2025.

JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCHÈTERIE Grenade Haute-Garonne

Au jardin, tout part du sol et de ses propriétés !

Et certaines plantes, bien cultivées, peuvent nous aider à améliorer la qualité de notre terre !

Venez apprendre la technique des engrais verts ces plantes, qui en plus d’enrichir et de décompacter votre sol, vont le protéger des intempéries tout en limitant les herbes indésirables. Vous découvrirez aussi d’autres techniques en tenant compte de votre type de sol pour améliorer votre terre sans que vous n’ayez rien à faire (ou presque) !

Cet atelier, animé par « Partageons les jardins », est obligatoirement sur inscription.

Découvrez les autres ateliers « Mon jardin zéro déchet » proposés par Decoset (Syndicat de traitement des déchets ménagers pour les communes du nord de la Haute-Garonne), en partenariat avec la Communauté de Communes des Hauts Tolosans. 0 .

JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCHÈTERIE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 85 55 communication@hautstolosans.fr

English :

In the garden, everything starts with the soil and its properties!

And certain plants, when properly cultivated, can help us improve the quality of our soil!

German :

Im Garten beginnt alles mit dem Boden und seinen Eigenschaften!

Und einige Pflanzen können uns, wenn sie richtig angebaut werden, helfen, die Qualität unseres Bodens zu verbessern!

Italiano :

Nell’orto tutto parte dal terreno e dalle sue proprietà!

E alcune piante, se coltivate correttamente, possono contribuire a migliorare la qualità del nostro terreno!

Espanol :

En el jardín, todo empieza por el suelo y sus propiedades

Y ciertas plantas, si se cultivan correctamente, pueden ayudar a mejorar la calidad de nuestro suelo

