Atelier « Comprendre et apprivoiser l’éco-anxiété »

RISCLE Médiathèque Riscle Gers

Gratuit

Début : 2025-10-15 16:30:00

fin : 2025-10-15 18:30:00

2025-10-15

Cet atelier, ouvert auxadolescents de 13 à 25 ans, propose un espace d’écoute, d’échange et d’outils pour mieux comprendre ces émotions et apprendre à les transformer en leviers d’action positive.

La rencontre sera animée par un médecin psychologue, qui apportera son regard professionnel pour accompagner chacun dans l’expression et la gestion de ses ressentis.

Un moment bienveillant pour se soutenir, se renforcer et avancer ensemble face aux enjeux du monde d’aujourd’hui.

Inscription obligatoire https://framaforms.org/comprendre-leco-anxiete-1745848495 .

RISCLE Médiathèque Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 43 mediatheque.riscle@gmail.com

English :

This workshop, open to teenagers aged 13 to 25, offers a place to listen, exchange ideas and learn how to better understand these emotions and transform them into levers for positive action.

The meeting will be led by a medical psychologist, who will bring his or her professional perspective to bear on helping everyone express and manage their feelings.

A caring moment to support and strengthen each other, and to move forward together in the face of the challenges of today?s world.

German :

Dieser Workshop steht Jugendlichen zwischen 13 und 25 Jahren offen und bietet einen Raum zum Zuhören, Austauschen und für Werkzeuge, um diese Emotionen besser zu verstehen und zu lernen, sie in positive Handlungsmöglichkeiten umzuwandeln.

Die Veranstaltung wird von einem ärztlichen Psychologen geleitet, der seine professionelle Sichtweise einbringt, um jeden beim Ausdruck und Umgang mit seinen Gefühlen zu unterstützen.

Ein wohlwollender Moment, um sich gegenseitig zu unterstützen, zu stärken und gemeinsam die Herausforderungen der heutigen Welt anzugehen.

Italiano :

Questo workshop, aperto agli adolescenti tra i 13 e i 25 anni, offre un luogo di ascolto, condivisione di idee e apprendimento di strumenti per comprendere meglio queste emozioni e imparare a trasformarle in leve per un’azione positiva.

L’incontro sarà condotto da un medico psicologo, che fornirà una prospettiva professionale per aiutare tutti a esprimere e gestire i propri sentimenti.

È un modo premuroso per sostenersi e rafforzarsi a vicenda e per andare avanti insieme per affrontare le sfide del mondo di oggi.

Espanol :

Este taller, abierto a adolescentes de 13 a 25 años, ofrece un espacio para escuchar, compartir ideas y aprender herramientas para comprender mejor estas emociones y aprender a transformarlas en palancas para la acción positiva.

El encuentro estará dirigido por un médico psicólogo, que aportará una perspectiva profesional para ayudar a todos a expresar y gestionar sus sentimientos.

Es una forma solidaria de apoyarse y fortalecerse mutuamente, y de avanzar juntos para afrontar los retos del mundo actual.

