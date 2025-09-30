Atelier « comprendre et réhabiliter le bâti ancien » Foyer rural Ger
Atelier « comprendre et réhabiliter le bâti ancien » Foyer rural Ger mardi 30 septembre 2025.
Atelier « comprendre et réhabiliter le bâti ancien »
Foyer rural 54 chemin Lalia Ger Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Cet atelier participatif permettra de saisir les enjeux et spécificités du
bâti ancien (avant 1948) et de sa réhabilitation de manière simple,
écologique et adaptée.
Pour adulte. Gratuit. .
Foyer rural 54 chemin Lalia Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 01 16 24
