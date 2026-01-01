Atelier comptage des oiseaux du jardin Rue des Plomarc’h Douarnenez

Atelier comptage des oiseaux du jardin

Ferme des Plomarc'h Douarnenez Finistère

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 12:00:00

2026-01-24

Le but de l’animation est de sensibiliser les citoyens, sur les oiseaux qui peuvent fréquenter leurs jardins mais également, de donner les clés pour qu’ils puissent participer au comptage national, organiser par la LPO (ligue de protection des oiseaux) le week-end du 24 au 25 janvier.

Gratuit réservation obligatoire sur le site de l’Office de Tourisme (Rubriques Agenda ou Billetterie)

RDV sous le préau de la ferme des Plomarc’h sur le parking situé rue du Carrefour .

+33 2 98 92 13 35

English : Atelier comptage des oiseaux du jardin

