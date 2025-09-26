Atelier Comptines et Signes Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch
Atelier Comptines et Signes
Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch Gironde
Un atelier ludique à partager avec son tout-petit, pour s’amuser en chanson tout en apprenant des signes pour mieux communiquer ensemble et accompagner l’acquisition de la parole.
Musique, partage et bonne humeur seront au rendez-vous !
Animé par Mado Bon Tessier, accompagnante parentale.
Public: parents/enfants (0 à 4 ans) et assistantes maternelles.
Durée 30-40 min .
