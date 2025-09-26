Atelier Comptines et Signes Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch

Atelier Comptines et Signes Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch vendredi 26 septembre 2025.

Atelier Comptines et Signes

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Un atelier ludique à partager avec son tout-petit, pour s’amuser en chanson tout en apprenant des signes pour mieux communiquer ensemble et accompagner l’acquisition de la parole.

Musique, partage et bonne humeur seront au rendez-vous !

Animé par Mado Bon Tessier, accompagnante parentale.

Public: parents/enfants (0 à 4 ans) et assistantes maternelles.

Durée 30-40 min .

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 41 22

English : Atelier Comptines et Signes

German : Atelier Comptines et Signes

Italiano :

Espanol : Atelier Comptines et Signes

L’événement Atelier Comptines et Signes La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2025-08-31 par OT La Teste-de-Buch