Atelier Comptines et Signes Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch

La Teste-de-Buch

Atelier Comptines et Signes

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 11:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Un atelier ludique à partager avec son tout-petit, pour s’amuser en chanson tout en apprenant des signes pour mieux communiquer ensemble et accompagner l’acquisition de la parole.

Musique, partage et bonne humeur seront au rendez-vous !

Animé par Mado Bon Tessier, accompagnante parentale.

Public: parents/enfants (0 à 4 ans) et assistantes maternelles. Max 12 enfants

Durée 30-40 min .

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 41 22

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English : Atelier Comptines et Signes

L’événement Atelier Comptines et Signes La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-04-23 par OT La Teste-de-Buch