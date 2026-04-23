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Atelier Comptines et Signes Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch

Atelier Comptines et Signes Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch

Atelier Comptines et Signes Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Municipale

Adresse : 2 Allée Clémenceau

Ville : 33260 La Teste-de-Buch

Département : Gironde

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

La Teste-de-Buch

Atelier Comptines et Signes

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 11:00:00
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07

Un atelier ludique à partager avec son tout-petit, pour s’amuser en chanson tout en apprenant des signes pour mieux communiquer ensemble et accompagner l’acquisition de la parole.
Musique, partage et bonne humeur seront au rendez-vous !
Animé par Mado Bon Tessier, accompagnante parentale.
Public: parents/enfants (0 à 4 ans) et assistantes maternelles. Max 12 enfants
Durée 30-40 min   .

Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 41 22 

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English : Atelier Comptines et Signes

L’événement Atelier Comptines et Signes La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-04-23 par OT La Teste-de-Buch

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