ATELIER CONCEPTION D’OBJETS EN PLASTIQUE RECYCLE Place Juhel Mayenne

Début : 2025-10-05 14:00:00
fin : 2025-10-05 17:30:00

2025-10-05

Animation autour de l’exposition Archeoplastica.
Atelier conception d’objets en plastique recyclé

De 14h à 17h30 , en continu

Avec AutorecycLAB   .

Place Juhel Musée du château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17  contact@museeduchateaudemayenne.fr

English :

Activities around the Archeoplastica exhibition.

German :

Animation rund um die Ausstellung Archeoplastica.

Italiano :

Attività intorno alla mostra Archeoplastica.

Espanol :

Actividades en torno a la exposición Archeoplastica.

