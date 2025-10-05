ATELIER CONCEPTION D’OBJETS EN PLASTIQUE RECYCLE Place Juhel Mayenne
Place Juhel Musée du château de Mayenne Mayenne Mayenne
Début : 2025-10-05 14:00:00
fin : 2025-10-05 17:30:00
2025-10-05
Animation autour de l’exposition Archeoplastica.
Atelier conception d’objets en plastique recyclé
De 14h à 17h30 , en continu
Avec AutorecycLAB .
Place Juhel Musée du château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17 contact@museeduchateaudemayenne.fr
English :
Activities around the Archeoplastica exhibition.
German :
Animation rund um die Ausstellung Archeoplastica.
Italiano :
Attività intorno alla mostra Archeoplastica.
Espanol :
Actividades en torno a la exposición Archeoplastica.
