Atelier confection chèvres de Noël Bar Le Ti’Boussa Avranches

Atelier confection chèvres de Noël

Bar Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches Manche

Début : 2025-10-25 14:30:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25

Préparez des cadeaux en feutrine avec Graziella (animatrice de l’atelier tricot). .

Bar Le Ti’Boussa 3 rue de la liberté Avranches 50300 Manche Normandie +33 6 85 74 13 57 les.normandes.capricieuses@gmail.com

