Atelier confection d’ un attrape-rêves Route des huîtres Le Château-d’Oléron
Atelier confection d’ un attrape-rêves Route des huîtres Le Château-d’Oléron vendredi 6 mars 2026.
Atelier confection d’ un attrape-rêves
Route des huîtres Maison de la Nature Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 14:00:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Venez passer un moment de créativité en fabriquant votre attrape-rêve agrémenté de plumes, de perles, …
Réservation obligatoire pour prévoir le matériel suffisant.
.
Route des huîtres Maison de la Nature Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and spend a creative moment making your own dream-catcher with feathers, beads, etc.
Reservations essential to ensure sufficient materials.
L’événement Atelier confection d’ un attrape-rêves Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes