Atelier Confection de bougies Soultz-sous-Forêts

Atelier Confection de bougies

[NOEL EN OUTRE FORET] Afin de plonger doucement dans le temps de l’Avent, un atelier de confection de bougies est proposé pour petits et grands.

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr

English :

[NOEL EN OUTRE FORET] A candle-making workshop for young and old is the perfect way to ease into the Advent season.

German :

[WEIHNACHTEN IM OSTWALD] Um langsam in die Adventszeit einzutauchen, wird ein Workshop zur Herstellung von Kerzen für Groß und Klein angeboten.

Italiano :

[Un laboratorio di creazione di candele per grandi e piccini è il modo perfetto per entrare nel periodo dell’Avvento.

Espanol :

[NAVIDAD EN EL EXTRANJERO] Un taller de fabricación de velas para grandes y pequeños es la manera perfecta de adentrarse en el Adviento.

