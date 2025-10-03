Atelier confection de coussins Octobre Rose L’EnVol des abies (bâtiment de l’ancienne Mairie de Nods) Les Premiers Sapins

Atelier confection de coussins Octobre Rose L’EnVol des abies (bâtiment de l’ancienne Mairie de Nods) Les Premiers Sapins vendredi 3 octobre 2025.

Atelier confection de coussins Octobre Rose

L’EnVol des abies (bâtiment de l’ancienne Mairie de Nods) 26 Grande Rue, Nods Les Premiers Sapins Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-31 22:00:00

Date(s) :

2025-10-03

Tous les vendredis soirs du mois d’octobre, une bénévole de l’association Familles Rurales des Premiers Sapins propose de se regrouper afin de réaliser des coussins en forme de cœur spécialement adaptés pour soulager les douleurs des femmes ayant été opérés d’un cancer du sein.

Aucune compétence en couture n’est attendue pour participer. Les coussins seront remis à la fin du mois de novembre à l’association OncoDoubs pour être distribués dans les hôpitaux.

Plusieurs entreprises de la commune des Premiers Sapins se sont mobilisés pour financer en mécénat l’achat de tissu et de ouatine nécessaires à la confection. .

L’EnVol des abies (bâtiment de l’ancienne Mairie de Nods) 26 Grande Rue, Nods Les Premiers Sapins 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 84 50 46 evs.premiers-sapins@famillesrurales.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier confection de coussins Octobre Rose Les Premiers Sapins a été mis à jour le 2025-09-18 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS