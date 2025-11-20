Atelier confection de gâteaux alsaciens Association l’Idéal Labouheyre
Association l’Idéal 250 rue Marc Mougnères Labouheyre Landes
Bonjour à tous,
Le 20 novembre, nous avons la chance de recevoir une bénévole alsacienne spécialiste de ces petites merveilles sucrées qui vient partager avec nous ses recettes et ses secrets !
Alors n’attendez plus et venez partager ces moments avec nous, de 9h à 12h ! Vous repartirez même avec des gâteaux à déguster chez vous ou avec votre famille.
C’est gratuit et ouvert à tous mais attention les places sont limitées ! Inscriptions au 05 58 07 10 25
Au plaisir de vous voir nombreux parmi nous ! .
Association l’Idéal 250 rue Marc Mougnères Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 10 25
