Atelier confection de gâteaux alsaciens Association l’Idéal Labouheyre

Atelier confection de gâteaux alsaciens

Association l’Idéal 250 rue Marc Mougnères Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Bonjour à tous,

Le 20 novembre, nous avons la chance de recevoir une bénévole alsacienne spécialiste de ces petites merveilles sucrées qui vient partager avec nous ses recettes et ses secrets !

Alors n’attendez plus et venez partager ces moments avec nous, de 9h à 12h ! Vous repartirez même avec des gâteaux à déguster chez vous ou avec votre famille.

C’est gratuit et ouvert à tous mais attention les places sont limitées ! Inscriptions au 05 58 07 10 25

Au plaisir de vous voir nombreux parmi nous ! .

Association l’Idéal 250 rue Marc Mougnères Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 10 25

English : Atelier confection de gâteaux alsaciens

German : Atelier confection de gâteaux alsaciens

Italiano :

Espanol : Atelier confection de gâteaux alsaciens

L’événement Atelier confection de gâteaux alsaciens Labouheyre a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Cœur Haute Lande