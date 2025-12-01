Atelier Confection de lanterne Soultz-sous-Forêts
Atelier Confection de lanterne Soultz-sous-Forêts samedi 13 décembre 2025.
Atelier Confection de lanterne
Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Venez confectionner de magnifiques lanternes pour se plonger un peu plus dans la période de Noël !
Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr
English :
[CHRISTMAS IN THE OUTRE-FORÊT] Come and make beautiful lanterns to make the Christmas season even more special!
German :
[WEIHNACHTEN IN OUTLAND] Basteln Sie wunderschöne Laternen, um ein bisschen mehr in die Weihnachtszeit einzutauchen!
Italiano :
[Venite a realizzare delle magnifiche lanterne per rendere il periodo natalizio ancora più speciale!
Espanol :
[NOËL EN OUTRE-FORÊT] ¡Venga a hacer unos magníficos farolillos para que la Navidad sea aún más especial!
