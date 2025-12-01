Atelier Confection de lanterne Soultz-sous-Forêts

Atelier Confection de lanterne

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Venez confectionner de magnifiques lanternes pour se plonger un peu plus dans la période de Noël !

Venez confectionner de magnifiques lanternes pour se plonger un peu plus dans la période de Noël !

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est

English :

[CHRISTMAS IN THE OUTRE-FORÊT] Come and make beautiful lanterns to make the Christmas season even more special!

German :

[WEIHNACHTEN IN OUTLAND] Basteln Sie wunderschöne Laternen, um ein bisschen mehr in die Weihnachtszeit einzutauchen!

Italiano :

[Venite a realizzare delle magnifiche lanterne per rendere il periodo natalizio ancora più speciale!

Espanol :

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] ¡Venga a hacer unos magníficos farolillos para que la Navidad sea aún más especial!

