Atelier confection de pizzas sucrées et pizzas salées salle des fêtes Bagnoles de l’Orne Normandie

Atelier confection de pizzas sucrées et pizzas salées

salle des fêtes la brigaudière Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 12:30:00

2026-02-21

Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Champsecret du 2 au 21 février et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.

le samedi 21 février journée festive .

la matinée L’association Cuisin’nez Partage vous initie à la fabrication de pizzas maison. Le chalenge est de crée un repas tout en pizza, dessert compris. Venez relever le défi avec nous !

Nous dégusterons ensuite ces pizzas lors d’un repas partagé vers 12h30.

NB atelier sur réservation, pour adultes et enfants à partir de 5 ans accompagnés.

RESERVATION au 06 81 12 77 19 .

salle des fêtes la brigaudière Bagnoles de l’Orne Normandie 61700 Orne Normandie +33 7 89 24 32 15 ehurel@udaf-orne.fr

