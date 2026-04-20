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Atelier confection d’un abat-jour La Remise à Patache Préfailles

Atelier confection d’un abat-jour La Remise à Patache Préfailles mercredi 22 avril 2026.

Lieu : La Remise à Patache

Adresse : 11 Grande Rue

Ville : 44770 Préfailles

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Préfailles

Atelier confection d’un abat-jour

La Remise à Patache 11 Grande Rue Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :
2026-04-22

 Passez de l’ombre à la lumière avec un atelier pour fabriquer un abat-jour !
 Envie d’embellir votre plafond avec un luminaire radieux et original ? Alors venez créer un abat-jour unique et personnalisé !
Pour cela, direction Préfailles où Catherine, une spécialiste des luminaires, et la Vague Éco-Créative vous attendent dans une ambiance conviviale pour réaliser votre loupiote sur-mesure et à votre goût.

 Caractéristiques de votre création

Forme cylindrique
Diamètre de 18 ou 20 cm
Collage de coupon en coton 

   Bon à savoir

Le matériel est fourni
Places limitées donc réservez vite (réservation obligatoire)
Stationnement aux alentours

 
N’hésitez plus et inscrivez-vous vite à cet atelier créatif pour mettre en lumière votre imagination rayonnante sur Destination Pornic ! 

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles.   .

La Remise à Patache 11 Grande Rue Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire   vague.eco.creative@gmail.com

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English :

Go from shadow to light with a lampshade-making workshop!

L’événement Atelier confection d’un abat-jour Préfailles a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic

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