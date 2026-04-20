Atelier confection d’un abat-jour La Remise à Patache Préfailles

Préfailles

Atelier confection d’un abat-jour

La Remise à Patache 11 Grande Rue Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Passez de l’ombre à la lumière avec un atelier pour fabriquer un abat-jour !

Envie d’embellir votre plafond avec un luminaire radieux et original ? Alors venez créer un abat-jour unique et personnalisé !

Pour cela, direction Préfailles où Catherine, une spécialiste des luminaires, et la Vague Éco-Créative vous attendent dans une ambiance conviviale pour réaliser votre loupiote sur-mesure et à votre goût.

Caractéristiques de votre création

Forme cylindrique

Diamètre de 18 ou 20 cm

Collage de coupon en coton

Bon à savoir

Le matériel est fourni

Places limitées donc réservez vite (réservation obligatoire)

Stationnement aux alentours



N’hésitez plus et inscrivez-vous vite à cet atelier créatif pour mettre en lumière votre imagination rayonnante sur Destination Pornic !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

La Remise à Patache 11 Grande Rue Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire vague.eco.creative@gmail.com

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English :

Go from shadow to light with a lampshade-making workshop!

L’événement Atelier confection d’un abat-jour Préfailles a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic