Atelier confection d’un baume naturel et visite du Jardin incroyables chemins Magasin Alré Bio Auray

Atelier confection d’un baume naturel et visite du Jardin incroyables chemins Magasin Alré Bio Auray vendredi 18 juillet 2025.

Atelier confection d’un baume naturel et visite du Jardin incroyables chemins

Magasin Alré Bio 8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 14:00:00

fin : 2025-07-18 17:00:00

Date(s) :

2025-07-18

Découvrez les bienfaits du plantain et apprenez à préparer un baume apaisant naturel dont vous ne vous passerez plus pendant la saison des moustiques !

Primelle et Lila, herbalistes et productrices de plantes médicinales vous inviteront ensuite à visiter leur jardin médicinal à Ploemel afin de vous livrer les secrets de leurs plantes…

Inscription en ligne .

Magasin Alré Bio 8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier confection d’un baume naturel et visite du Jardin incroyables chemins Auray a été mis à jour le 2025-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon