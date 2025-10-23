Atelier confection d’un bracelet Route des huîtres Le Château-d’Oléron

Route des huîtres Maison de la Nature Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

A partir de 6 ans et accompagné

Début : 2025-10-23 10:00:00

fin : 2025-10-29

2025-10-23 2025-10-29

Venez passer un moment de créativité en fabriquant votre bracelet.

Réservation obligatoire pour prévoir le matériel suffisant.

Route des huîtres Maison de la Nature Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org

English : Bracelet-making workshop

Come and spend a creative moment making your own bracelet.

Reservations essential to ensure sufficient materials.

German : Workshop zur Herstellung eines Armbands

Verbringen Sie einen kreativen Moment, indem Sie Ihr eigenes Armband herstellen.

Anmeldung erforderlich, um ausreichend Material bereitzustellen.

Italiano :

Venite a trascorrere un po’ di tempo creativo per creare il vostro braccialetto.

La prenotazione è indispensabile per avere materiale a sufficienza.

Espanol : Taller de fabricación de pulseras

Ven a pasar un rato creativo haciendo tu propia pulsera.

Es imprescindible reservar para disponer de material suficiente.

L’événement Atelier confection d’un bracelet Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes