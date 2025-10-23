Atelier confection d’un bracelet Route des huîtres Le Château-d’Oléron
Route des huîtres Maison de la Nature Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
A partir de 6 ans et accompagné
Début : 2025-10-23 10:00:00
fin : 2025-10-29
2025-10-23 2025-10-29
Venez passer un moment de créativité en fabriquant votre bracelet.
Réservation obligatoire pour prévoir le matériel suffisant.
Route des huîtres Maison de la Nature Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org
English : Bracelet-making workshop
Come and spend a creative moment making your own bracelet.
Reservations essential to ensure sufficient materials.
German : Workshop zur Herstellung eines Armbands
Verbringen Sie einen kreativen Moment, indem Sie Ihr eigenes Armband herstellen.
Anmeldung erforderlich, um ausreichend Material bereitzustellen.
Italiano :
Venite a trascorrere un po’ di tempo creativo per creare il vostro braccialetto.
La prenotazione è indispensabile per avere materiale a sufficienza.
Espanol : Taller de fabricación de pulseras
Ven a pasar un rato creativo haciendo tu propia pulsera.
Es imprescindible reservar para disponer de material suficiente.
