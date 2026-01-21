Atelier confection d’un bracelet Route des huîtres Le Château-d’Oléron

Atelier confection d’un bracelet

Route des huîtres Maison de la Nature Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

par participant non adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 10:15:00

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24 2026-03-05

Venez passer un moment de créativité en fabriquant votre bracelet.

Réservation obligatoire pour prévoir le matériel suffisant.

.

Route des huîtres Maison de la Nature Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org

English : Bracelet-making workshop

Come and spend a creative moment making your own bracelet.

Reservations essential to ensure sufficient materials.

