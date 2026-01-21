Atelier confection d’un bracelet Route des huîtres Le Château-d’Oléron
Route des huîtres Maison de la Nature Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-02-24 10:15:00
2026-02-24 2026-03-05
Venez passer un moment de créativité en fabriquant votre bracelet.
Réservation obligatoire pour prévoir le matériel suffisant.
Route des huîtres Maison de la Nature Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 31 29 contact@oleron-maison-nature.org
English : Bracelet-making workshop
Come and spend a creative moment making your own bracelet.
Reservations essential to ensure sufficient materials.
