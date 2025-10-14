Atelier confection d’un ceinture en cuir Mutzig

Atelier confection d'un ceinture en cuir

61 rue du Maréchal Foch Mutzig Bas-Rhin

Mardi 2025-10-14 09:00:00

2025-10-14 12:00:00

2025-10-14

Sous l’œil d’une artisane maroquinière, réalisez votre propre ceinture en cuir et apprenez en plus sur ce métier d’artisanat et repartez avec votre création.

Que vous soyez novice ou passionné, venez vivre une expérience unique et créative lors d’un atelier de maroquinerie de 3 heures ! Sous l’œil bienveillant de Céline, artisane maroquinière, vous aurez l’opportunité de confectionner votre propre ceinture sur mesure.

Rejoignez-nous pour un moment convivial et authentique, où la satisfaction de créer quelque chose de vos propres mains est au rendez-vous !

Dès votre arrivée, Céline prendra le temps de vous présenter les différents types de cuir et le matériel utilisé. Elle vous guidera ensuite à travers chaque étape de création.

Choisissez la couleur du cuir en tannage végétal, respectueux de l’environnement, parmi différentes couleurs classiques (noir, marron et marine) et sélectionnerez ensuite la boucle qui vous plaît, que vous soyez un homme ou une femme.

Une fois votre cuir et votre boucle choisis, place à la réalisation !

Pas à pas, vous apprendrez à monter votre ceinture en plusieurs étapes essentielles la coupe de la lanière, la préparation des tranches avec leur astiquage méticuleux pour obtenir des finitions impeccables, (car chaque détail compte dans l’artisanat !), la couture à la main au point sellier emblématique du travail du cuir et enfin la réalisation des trous de serrage.

Céline sera à vos côtés tout au long du processus, vous permettant de vous familiariser avec les techniques et les gestes essentiels. Elle met un point d’honneur à vous transmettre son savoir-faire et sa passion pour la maroquinerie.

Au terme de l’atelier, vous repartirez avec une ceinture unique et sur mesure, réalisée par vos soins et une courte formation qui vous permettra de continuer à explorer cet univers fascinant.

Ne manquez pas cette chance de créer un accessoire élégant qui vous accompagnera au quotidien !

Uniquement sur réservation préalable au 06 33 17 42 72, nombre de place limitée. .

English :

Under the guidance of a leather craftswoman, make your own leather belt, learn more about this craft and leave with your own creation.

German :

Stellen Sie unter Anleitung einer Lederhandwerkerin Ihren eigenen Ledergürtel her, lernen Sie mehr über dieses Handwerk und nehmen Sie Ihre eigene Kreation mit nach Hause.

Italiano :

Sotto la guida di un artigiano del cuoio, realizzerete la vostra cintura di cuoio e imparerete qualcosa di più su questo mestiere, uscendo con la vostra creazione.

Espanol :

Bajo la dirección de un marroquinero, confeccione su propio cinturón de cuero y aprenda más sobre este oficio. Saldrá con su propia creación.

