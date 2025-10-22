Atelier confection d’un herbier en cyanotope Rue du Suler Loctudy

Atelier confection d’un herbier en cyanotope Rue du Suler Loctudy mercredi 22 octobre 2025.

Atelier confection d’un herbier en cyanotope

Rue du Suler Manoir de Kérazan Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Créer son petit herbier en cyanotope.

A partir de 7 ans

Billet d’entrée + 5 €

Place limitée, pensez à vous inscrire au 06 04 44 35 12 ou par mail à kerazan@institutdefrance.fr .

Rue du Suler Manoir de Kérazan Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 04 44 35 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier confection d’un herbier en cyanotope Loctudy a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Destination Pays Bigouden